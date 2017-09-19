На трасі Київ-Чоп під час ДТП трагічно загинув велосипедист

На трасі Київ-Чоп під час ДТП трагічно загинув велосипедист

00:00 19.09.2017
На трасі Київ-Чоп під час ДТП трагічно загинув велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 22.37 на автодорозі Київ- Чоп у Бродівському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ТАТА LPT613», 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 48-річного жителя Бродівського району, який рухався в попутньому напрямку.

Внаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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