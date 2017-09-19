На трасі Київ-Чоп під час ДТП трагічно загинув велосипедист
На трасі Київ-Чоп під час ДТП трагічно загинув велосипедист
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 22.37 на автодорозі Київ- Чоп у Бродівському районі.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ТАТА LPT613», 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 48-річного жителя Бродівського району, який рухався в попутньому напрямку.
Внаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області