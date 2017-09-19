Необачний пішохід трагічно загинув під час ДТП у Львові

Необачний пішохід трагічно загинув під час ДТП у Львові

02:00 19.09.2017
Необачний пішохід трагічно загинув під час ДТП у Львові

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 00:06 на перехресті вулиць Стрийська та Наукова у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ford Escort», 19-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 42-річного мешканця Львова, який перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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