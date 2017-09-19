Київська поліція закінчила слідство щодо резонансного наїзду на двох дітей

У серпні у Дарницькому районі столиці на узбіччі дороги автомобіль «Шевроле Лачетті» наїхав на двох пішоходів: одна дівчинка померла на місці, інша - отримала тілесні ушкодження.

06 серпня 2017 року о 19:50 на вулиці Центральна сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, а відтак розпочали кримінальне провадження.

Водія автомобіля «Шевроле» - 32-річного уродженця Луганської області - затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наступного дня слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до смерті потерпілого.

На час слідства луганчанину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 504 тисячі гривень. Наразі чоловік перебуває під арештом.

Під час проведення слідчих дій та за результатами експертиз правоохоронці встановили, що чоловік керував технічно справним автомобілем, але перебував у стані алкогольного сп’яніння. «Шевроле Лачетті» рухалося вул. Центральна зі сторони вул. Лугова у напрямку вул. Колекторна. У цей час узбіччям дороги ішли діти. Водій порушив правил дорожнього руху, виїхав на узбіччя і збив двох дітей. 8-річна дитина від отриманих травм загинула, а 11-річну дівчинку із тілесними ушкодженнями середньої тяжкості госпіталізували до медичного закладу.

Після допиту слідчих, проведення слідчих експериментів, а також за результатами отриманих висновків судово-медичних та автотехнічних експертиз слідчі поліції склали обвинувальний акт.

Матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури м. Києва, а обвинувальний акт – до Дарницького районного суду. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві