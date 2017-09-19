У Києві затримані аноніми, які повідомляли про мінування об’єктів у столиці

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією за останній тиждень затримали трьох анонімів, які повідомляли про мінування у Києві «Палацу спорту», будівель Кабінету міністрів та Національного банку.

У Черкасах правоохоронці встановили «телефонну терористку», яка погрожувала підірвати адміністративну будівлю Кабміну. Свої дії жінка пояснила проблемами з виплатою заробітної платні на підприємстві, де вона працює.

У Києві співробітники спецслужби оперативно затримали приїжджого з Чернігівської області, який повідомив про мінування «Палацу спорту», під час проведення в ньому масового заходу. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та повідомив, що зробив дзвінок з нудьги.

З таксофону в центрі столиці анонім повідомив на спецлінію поліції вимогу прибуття на Майдан Незалежності кількох патрулів, у разі відмови погрожував підірвати будівлю Нацбанку України. Оперативники спецслужби затримали «телефонного терориста» поблизу автомата, з якого був зроблений виклик.

За всіма фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 Кримінального кодексу України.

СБ України вкотре нагадує, що незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено на термін від чотирьох до восьми років.

«Анонімам» доведеться також компенсувати витрати державних та комерційних установ, які зазнали збитків від неправдивих повідомлень.

За матеріалами прес-центру СБУ