У Хмельницькому 50-річну жінку вбили просто біля під’їзду

У Хмельницькому 50-річну жінку вбили просто біля під’їзду

10:22 19.09.2017
У Хмельницькому 50-річну жінку вбили просто біля під’їзду

Жахливий інцидент стався днями, близько 17:00 години, у Хмельницькому по вулиці Інститутській поблизу під’їзду багатоповерхівки, де жила потерпіла.

Невстановлена особа ножем нанесла декілька ударів потерпілій у груди та шию, від яких 50-річна потерпіла померла у кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

По даному факту слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі правоохоронці опитують усіх можливих свідків події і з’ясовують усі обставини вбивства.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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