На Львівщині молода жінка вдарила ножем співмешканця своєї матері

На Львівщині молода жінка вдарила ножем співмешканця своєї матері

10:40 19.09.2017
На Львівщині молода жінка вдарила ножем співмешканця своєї матері

У Червоноградський відділ поліції надійшло повідомлення від фельдшера місцевої лікарні про те, що у квартирі одного з будинків по вулиці Грушевського у Червонограді чоловіку спричинено ножове поранення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що потерпілий – 54-річний власник квартири, якому лікарі встановили діагноз: «проникаюче поранення черевної порожнини» та госпіталізували у хірургічне відділення. Удар ножем у живіт чоловіку завдала 21-річна донька його співмешканки під час раптової сварки.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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