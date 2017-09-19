На Волині бесіда за чаркою двох рецидивістів закінчилась різаниною

На Волині бесіда за чаркою двох рецидивістів закінчилась різаниною

11:00 19.09.2017
На Волині бесіда за чаркою двох рецидивістів закінчилась різаниною

До чергової частини Луцького відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря міської лікарні, про те, що до них доставили 29-річного жителя Луцького району.

У чоловіка медики діагностували проникаюче ножове поранення живота. На місце події направилася слідчо-оперативна група.

Правоохоронці оперативно встановили, що тілесні ушкодження потерпілому наніс 42-річний житель району. Після розпиття спиртного між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник вдарив потерпілого ножем.

До слова, обоє чоловіків раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Відомості поліція зареєструвала в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття за фактом нанесення тілесних ушкоджень кримінального првадження. Триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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