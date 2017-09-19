На Волині бесіда за чаркою двох рецидивістів закінчилась різаниною
На Волині бесіда за чаркою двох рецидивістів закінчилась різаниною
До чергової частини Луцького відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря міської лікарні, про те, що до них доставили 29-річного жителя Луцького району.
У чоловіка медики діагностували проникаюче ножове поранення живота. На місце події направилася слідчо-оперативна група.
Правоохоронці оперативно встановили, що тілесні ушкодження потерпілому наніс 42-річний житель району. Після розпиття спиртного між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник вдарив потерпілого ножем.
До слова, обоє чоловіків раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.
Відомості поліція зареєструвала в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття за фактом нанесення тілесних ушкоджень кримінального првадження. Триває перевірка.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області