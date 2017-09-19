На Тернопільщині жінка на популярному сайті придбала неіснуючу корову

8 800 гривень заробив продавець-шахрай, створивши фейкове оголошення на сумнозвісному сайті OLX про продаж великої рогатої худоби.

Корову захотіла придбати мешканка села Бутин Збаразького району. Зателефонувала продавцю, обговорили усі умови, і жінка погодилася купити худобу та перевести гроші на банківський рахунок.

Однак після зарахування готівки шахрай зник з мережі так і не надавши жінці інформацію, куди їхати забирати живий товар.

Довелося телефонувати в поліцію.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області