Поліція Донеччини розслідує обставини ДТП, в якій загинув поліцейський

Поліція Донеччини розслідує обставини ДТП, в якій загинув поліцейський

22:30 19.09.2017
Поліція Донеччини розслідує обставини ДТП, в якій загинув поліцейський

Аварія сталася біля селища Новодонецьке (Олександрівський район). За кермом автомобіля «Шевролет Лачеті» знаходився 27-річний співробітник Добропільського відділення поліції.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП. Встановлено, що транспортний засіб належав правоохоронцю, який в цей час знаходився поза службою.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо воно спричинило смерть потерпілого» Кримінального кодексу України.

Керівництво поліції Донеччини висловлює співчуття родині загиблого. Це важка втрата для всього нашого колективу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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