У Слов'янську 9-річна дитина серйозно отруїлась алкоголем, - поліція

Потерпілий разом ще з двома однолітками випили пляшку горілки, яку один з хлопців взяв вдома.

Після вживання знадобилася медична допомога. Про те, що сталося батьки дізналися від поліцейських.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів дитячої лікарні про те, що до медзакладу госпіталізовано неповнолітнього хлопця з алкогольною інтоксикацією. Медики надали йому невідкладну допомогу.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий разом з сестрою гуляли на вулиці. Там хлопець зустрів двох друзів, які запросили його на «пікнік» на беріг річки.

Під час розпиття спиртного одному з хлопців стало погано. Інші викликали медиків.

Батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей".

Співробітники ювенальної превенції встановили всіх учасників події. Раніше ці сім’ї до поля зору поліцейських не потрапляли. Зараз співробітники ювенальної превенції проводять профілактичні бесіди не тільки з хлопцями, а й з їх батьками.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області