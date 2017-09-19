У Житомирі невідомий скоїв озброєний напад на приміщення лотереї

У Житомирі невідомий скоїв озброєний напад на приміщення лотереї

12:01 19.09.2017
У Житомирі невідомий скоїв озброєний напад на приміщення лотереї

Повідомлення про розбійний напад на одне з приміщень Національної лотереї в обласному центрі надійшло до поліції близько 21 години 18 вересня. Нині поліція встановлює усі обставини та осіб, причетних до злочину.

За попередніми даними, увечері до приміщення Національної лотереї зайшов невідомий чоловік, обличчя якого було приховане за в’язаною шапкою. У той час у закладі знаходився касир, 19-річний житомирянин. Погрожуючи парубкові предметом, зовні подібним до пістолета, незнайомець заволодів грошима з каси у сумі близько 40 тисяч гривень та втік.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження поліція встановлює усі обставини та вживає заходів щодо розшуку зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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