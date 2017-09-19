На Львівщині 36-річний чоловік потрапив під колеса іномарки, - поліція
На Львівщині 36-річний чоловік потрапив під колеса іномарки, - поліція
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21:15 на вулиці Морозенка у місті Стрий.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Сітроен Джампі», 50-річний стриянин, скоїв наїзд на пішохода, 36-річного жителя Стрия.
Внаслідок автопригоди пішохода госпіталізовано з діагнозом «політравма, відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, перелом нижньої щелепі, тупа травма грудної клітки, перелом кісток лівої гомілки».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області