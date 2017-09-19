Провину серійного ґвалтівника довела в суді прокуратура Харківщини

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним 27-річного раніше неодноразово судимого за корисливі злочини харків'янина в насильницькому задоволенні статевої пристрасті, зґвалтуванні та грабежі (ч. ч. 1, 2 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 186 КК України).

За інформацією першого заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №3 Ксенії Мірошник, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

"Прокуратура довела у суді три епізоди злочинів, вчинених у жовтні- грудні 2016 року та січні 2017 року. Із застосуванням фізичного насильства зловмисник затягував жінок у безлюдні місця, де задовольняв свою статеву пристрасть. Жертви - жінки 20, 35 та 29 років, впізнали злодія", - пояснила К. Мірошник.

Напади чоловік скоював у районі вул. 12 Квітня та парку "Зелений гай". Одна з потерпілих, 29-річна харків'янка, намагалася, скориставшись мобільним, викликати допомогу, однак зловмисник відібрав у неї телефон.

На час скоєння злочину чоловік мав судимості за розбої та грабежі і перебував у розшуку як умовно засуджений, що порушив умови іспитового терміну.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області