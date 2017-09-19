На Херсонщині затримано підозрюваного у кривавому замаху на вбивство

На Херсонщині затримано підозрюваного у кривавому замаху на вбивство

13:02 19.09.2017
На Херсонщині затримано підозрюваного у кривавому замаху на вбивство

У Каховський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні, що туди доставлено 39-річного чоловіка. У нього були численні ножові поранення черевної порожнини. Чоловік зміг сказати оперативникам, що на набережній його поранив невідомий.

Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів та упродовж доби встановили особу підозрюваного. Ним виявився 39-річний місцевий житель, неодноразово судимий за скоєння крадіжок. Зловмисника затримали у його квартирі, у якій він забарикадувався.

Працівники поліції з’ясували, що раніше судимий наніс тілесні ушкодження потерпілому через конфлікт, який виник між ними 2 дні тому. Тоді у парку нетверезий зловмисник чіплявся до підлітків, а потерпілий заступився за дітей. Через це чоловіки посварилися, після чого розійшлися по домівках.

А вчора приблизно о 12:00 на березі річки зловмисник побачив потерпілого і вирішив помститися. Під час бійки він кілька разів вдарив ножем чоловіка, після чого втік. А поранений самостійно дійшов до свого будинку, впав на порозі, де його і побачили родичі, які викликали "швидку".

Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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