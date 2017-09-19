У Львові 73-річний чоловік за кермом не помітив 73-річну жінку на дорозі

У Львові 73-річний чоловік за кермом не помітив 73-річну жінку на дорозі

13:20 19.09.2017
У Львові 73-річний чоловік за кермом не помітив 73-річну жінку на дорозі

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:40 на вулиці Чернігівській у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Шкода Фабія», 73-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, 73-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінку-пішохода госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин поперекового відділу хребта, садна голови та лівого ліктьового суглоба».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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