У Трускавці п’яний водій зніс дорожній знак, який впав на жінку

У Трускавці п’яний водій зніс дорожній знак, який впав на жінку

16:00 19.09.2017
У Трускавці п’яний водій зніс дорожній знак, який впав на жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 14:25 на вулиці Бориславській у місті Трускавець.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Mersedes Benz» у стані алкогольного сп’яніння під час повороту, не впорався з керуванням, спочатку в’їхав у металеву огорожу, потім у сходи готелю. Після чого водій, продовжуючи рух автомобілем, збив дорожній знак "Пішохідній перехід", який внаслідок удару впав і травмував жінку-пішохода.

У неї медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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