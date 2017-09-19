У Трускавці п’яний водій зніс дорожній знак, який впав на жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 14:25 на вулиці Бориславській у місті Трускавець.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Mersedes Benz» у стані алкогольного сп’яніння під час повороту, не впорався з керуванням, спочатку в’їхав у металеву огорожу, потім у сходи готелю. Після чого водій, продовжуючи рух автомобілем, збив дорожній знак "Пішохідній перехід", який внаслідок удару впав і травмував жінку-пішохода.

У неї медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області