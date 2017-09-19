У Києві патрульні затримали злодія, який побив та пограбував молоду жінку
У Києві патрульні затримали злодія, який побив та пограбував молоду жінку
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Йорданській жінка кличе на допомогу. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.
На місці події поліцейські затримали чоловіка, а під час поверхневого огляду виявили у нього гроші потерпілої.
29-річна жінка розповіла поліцейським, що невідомий до неї чіплявся, і зрештою – вдарив. Вона впала на землю та віддала своєму кривднику сто доларів, аби він залишив її у спокої. Увесь цей час заявниця кричала, і її крики про допомогу почули перехожі, які відразу зателефонували до поліції.
Зловмисником виявився 40-річний уродженець Дніпропетровської області. Зі слів затриманого, раніше він проблем із законом не мав.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві