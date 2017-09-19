На Миколаївщині СБУ затримала на хабарі заступника міського голови
На Миколаївщині СБУ затримала на хабарі заступника міського голови
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі віце-мера міста Первомайськ на Миколаївщині.
Правоохоронці встановили, що заступниця голови міста обласного значення вимагала двадцять п’ять тисяч гривень з місцевого підприємця за погодження дозвільної документації на встановлення рекламних конструкцій. Чиновниця обіцяла комерсанту забезпечити спрощену процедуру розгляду заявки, особисто ініціювавши її розгляд у міськраді.
Співробітники спецслужби затримали заступницю мера на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Чиновницю затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ