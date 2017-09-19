На Миколаївщині СБУ затримала на хабарі заступника міського голови

На Миколаївщині СБУ затримала на хабарі заступника міського голови

17:30 19.09.2017
На Миколаївщині СБУ затримала на хабарі заступника міського голови

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі віце-мера міста Первомайськ на Миколаївщині.

Правоохоронці встановили, що заступниця голови міста обласного  значення вимагала двадцять п’ять тисяч гривень з місцевого підприємця за погодження дозвільної документації на встановлення рекламних конструкцій. Чиновниця обіцяла комерсанту забезпечити спрощену процедуру розгляду заявки, особисто ініціювавши її розгляд у міськраді.

Співробітники спецслужби затримали заступницю мера на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Чиновницю затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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