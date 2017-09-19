На Львівщині чоловіка судитимуть за озброєний напад на обмінник валют
На Львівщині чоловіка судитимуть за озброєний напад на обмінник валют
За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця за фактом вчинення розбою.
Нагадаємо, що наприкінці липня цього року вказаний чоловік проник у приміщення обмінного пункту валют та, погрожуючи касиру предметом схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами на суму понад 27 тис грн.
Дії чоловіка кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).
Під час досудового розслідування, Дрогобицьким міськрайонним судом вказаній особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області