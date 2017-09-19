На Львівщині чоловіка судитимуть за озброєний напад на обмінник валют

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця за фактом вчинення розбою.

Нагадаємо, що наприкінці липня цього року вказаний чоловік проник у приміщення обмінного пункту валют та, погрожуючи касиру предметом схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами на суму понад 27 тис грн.

Дії чоловіка кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Під час досудового розслідування, Дрогобицьким міськрайонним судом вказаній особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області