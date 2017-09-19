На Хмельниччині засуджено злочинця, який ховався від правосуддя закордоном

Органи прокуратури активно співпрацюють із правоохоронними органами іноземних держав з метою забезпечення притягнення осіб, що вчинили злочини та переховуються від слідства і суду за межами території України, до встановленої законодавством відповідальності.

Так, у грудні 2013 року в обласному центрі, троє чоловіків у масках, попередньо домовившись між собою заволодіти чужим майном, вночі проникнули в квартиру, де проживала молода сім’я. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спільники із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров’я осіб, напали на ще сонних мешканців квартири. Захищаючись, чоловік зірвав з одного із зловмисників шапку і побачив його обличчя, а після рішучого опору потерпілих розбійники втекли з місця вчинення правопорушення.

Перебуваючи у страху бути викритим та намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, нападник, якого впізнав потерпілий, виїхав закордон. Для притягнення цієї особи до передбаченої Кримінальним кодексом України відповідальності його було оголошено в міжнародний розшук, за результатами якого затримано компетентними органами Федеративної Республіки Німеччини та видано в Україну.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Валерій Заяц, завдяки принциповій позиції державного обвинувача судами першої та апеляційної інстанцій вказану особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб та поєднаний з проникненням у житло).

Засудженому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі із конфіскацією належного йому на праві власності майна. Окрім цього, на рахунок держави із нього будуть стягнуті кошти, витрачені на екстрадицію.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області