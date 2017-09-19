Травмованого хлопця з відтятою ступнею знайшли на залізничних рейках

Травмованого хлопця з відтятою ступнею знайшли на залізничних рейках

14:40 19.09.2017
Травмованого хлопця з відтятою ступнею знайшли на залізничних рейках

Повідомлення, що на залізничних коліях в районі Лубенського автовокзалу виявлено невідомого травмованого чоловіка надійшло до поліції від 29-річного місцевого жителя.

Правоохоронцям чоловік розповів, що помітив невідомого юнака, який  лежав без свідомості, а ступня правої ноги була відтята На місце пригоди виїхали поліцейські та медики, які каретою швидкої допомоги доставили потерпілого до Лубенської міської лікарні.

Поліцейськими за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації, залізничного транспорту відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 276 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження та встановлення обставин даної події, правоохоронці встановили особу потерпілого.

Ним виявився 18-річний житель міста Київ, який разом зі своїми друзями напередодні сів в столиці на потяг, щоб «покататися на даху», але між містами Лубни і Миргород хлопець зник.

Під ранок його і знайшли пораненого. Наразі потерпілий в тяжкому стані перебуває на лікування в реанімаційному відділенні лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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