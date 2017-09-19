На Дніпропетровщині під час гасіння палаючої трави знайдено тіло людини

На Дніпропетровщині під час гасіння палаючої трави знайдено тіло людини

15:40 19.09.2017
На Дніпропетровщині під час гасіння палаючої трави знайдено тіло людини

О 13:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Волоське у Дніпровському  районі на місцевому цвинтарі горить суха трава.                                          

За повідомлення до місця виклику було направлено рятувальників 19 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце було встановлено, що горить суха трава на площі 1 га.

Під час гасіння пожежі виявлено громадянку, 1938 р. н., яка знаходилась в непритомному стані з ознаками опіку.

Начальником караулу було викликано службу «103», та проведено реанімаційні заходи.  По прибуттю співробітники медичної служби констатували  смерть громадянки.

Причини виникнення загорання встановлюють правоохоронні органи.

Пожежа локалізовано о 16:30 та ліквідовано о 16:45. До гасіння пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 пожежно-рятувальний автомобіль ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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