На Дніпропетровщині під час гасіння палаючої трави знайдено тіло людини

О 13:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Волоське у Дніпровському районі на місцевому цвинтарі горить суха трава.

За повідомлення до місця виклику було направлено рятувальників 19 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце було встановлено, що горить суха трава на площі 1 га.

Під час гасіння пожежі виявлено громадянку, 1938 р. н., яка знаходилась в непритомному стані з ознаками опіку.

Начальником караулу було викликано службу «103», та проведено реанімаційні заходи. По прибуттю співробітники медичної служби констатували смерть громадянки.

Причини виникнення загорання встановлюють правоохоронні органи.

Пожежа локалізовано о 16:30 та ліквідовано о 16:45. До гасіння пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 пожежно-рятувальний автомобіль ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області