На Дніпропетровщині під час гасіння палаючої трави знайдено тіло людини
На Дніпропетровщині під час гасіння палаючої трави знайдено тіло людини
О 13:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Волоське у Дніпровському районі на місцевому цвинтарі горить суха трава.
За повідомлення до місця виклику було направлено рятувальників 19 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
По прибуттю на місце було встановлено, що горить суха трава на площі 1 га.
Під час гасіння пожежі виявлено громадянку, 1938 р. н., яка знаходилась в непритомному стані з ознаками опіку.
Начальником караулу було викликано службу «103», та проведено реанімаційні заходи. По прибуттю співробітники медичної служби констатували смерть громадянки.
Причини виникнення загорання встановлюють правоохоронні органи.
Пожежа локалізовано о 16:30 та ліквідовано о 16:45. До гасіння пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 пожежно-рятувальний автомобіль ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області