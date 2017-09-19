На Закарпатті під час пожежі дах будинку поховав під собою людину

На Закарпатті під час пожежі дах будинку поховав під собою людину

15:20 19.09.2017
На Закарпатті під час пожежі дах будинку поховав під собою людину

19 вересня о 02:36 надійшло повідомлення про пожежу  на вул. Лісній у с. Велятино Хустського району. За повідомленням місцевих мешканців, які і зателефонували до Служби порятунку на номер «101», загорання виникло у надвірній споруді.

По прибуттю на місце пожежно-рятувальних підрозділів вогнем вже був охоплений дах споруди, і пожежа досить швидко розповсюджувалась по дерев’яному перекриттю. Вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини локалізували загорання о 03:01 та повністю ліквідували о 04:40. Під час гасіння в одній з кімнат було виявлено тіло чоловіка 1968 року народження.

Внаслідок пожежі знищено дах споруди на площі 34 кв.м, перекриття, пошкоджено речі домашнього вжитку та стіни будівлі.

До гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 9 рятувальників.

Причина пожежі та сума збитків встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області

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