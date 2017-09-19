Поліція Харківщини розслідує факт травмування монтажника-висотника

Поліція Харківщини розслідує факт травмування монтажника-висотника

16:20 19.09.2017
Поліція Харківщини розслідує факт травмування монтажника-висотника

45-річного чоловіка доставили до реанімаційного відділення 4-ї Харківської лікарні зі струсом мозку, черепно-мозковою травмою. На теперішній час стан його здоровья стабільний.

Подія сталася вдень на одному з підприємств міста Дергачі. Для встановлення обставин за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Опитавши свідків, поліцейські з’ясували, що чоловік отримав тілесні ушкодження під час виконання висотних монтажних робіт, а саме електро-зварювання на висоті. Зі слів прораба, працівник впав з висоти 7 метрів в результаті того, що перегорів страховочний дріт.

Слідчим Дергачівського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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