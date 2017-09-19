На Волині трьох чоловіків судитимуть за підозрою у навмисному вбивстві

На Волині трьох чоловіків судитимуть за підозрою у навмисному вбивстві

19:00 19.09.2017
На Волині трьох чоловіків судитимуть за підозрою у навмисному вбивстві

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома раніше неодноразово судимими чоловіками розбою з проникненням у житло та заподіяння господарю помешкання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.

Уночі 04 червня 2017 року 21-річний мешканець села Нові Підцаревичі, 27-річний мешканець села Оконськ Маневицького району та 50-річний мешканець Полтави, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішили розжитися грошима.

Вибивши двері в будинку на вулиці Миру в селі Нові Підцаревичі, вони напали на господаря, жорстоко побили його та забрали з хати 3 698 грн.Від заподіяних зловмисниками тілесних ушкоджень 84-річний чоловік помер у лікарні.

Нині усіх трьох нападників, які перебувають під вартою, обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України.Далі – слово за судом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області 

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