У Мукачеві п’яний водій ледь не вбив пасажира та втік з місця ДТП

У Мукачеві п’яний водій ледь не вбив пасажира та втік з місця ДТП

22:00 19.09.2017
У Мукачеві п’яний водій ледь не вбив пасажира та втік з місця ДТП

Водій автомобіля марки «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням і наїхав на кільцевий бордюр по вулиці Миру в Мукачеві. Непритомного пасажира автомобіля з важкими травмами доставили до лікарні, водій з місця ДТП втік.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. 

Ввечері, близько 21:00, до чергової частини Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення про автомобільну аварію. У машині перебував непритомний чоловік на пасажирському сидінні, водія за кермом не було.    

На місці ДТП поліцейські слідчо-оперативної групи з’ясували, що водій, заїжджаючи на перехрестя з кільцевим рухом, не впорався з керуванням і наїхав на перешкоду – кільце. В результаті зіткнення машині сильно пошкодило лівий бік. 38-річний пасажир отримав численні травми, його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Водія на місці аварії не було. Однак поліцейські встановили, що за кермом міг перебувати 31-річний товариш потерпілого. Чоловік на момент приїзду медиків був на місці пригоди та перебував у стані алкогольного сп`яніння. Від медичного освідчення він відмовився.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ознаками част.2 ст.286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Автомобіль поміщено на спецмайданчик Мукачівського відділу поліції.

Тривають досудові перевірки.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

 

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