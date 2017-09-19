У Львові під час пиятики двоє співпляшників вбили третього

У Франківський відділ поліції вранці надійшла інформація про те, що у Львові на балконі нежитлового будинку по вулиці Глибока лежить тіло літнього чоловіка.

Працівники поліції встановили особу померлого – 60-річного львів’янина. Судово-медичний експерт при огляді виявив на його тілі ознаки насильницької смерті.

«Як з’ясувалося, напередодні чоловік розпивав спиртні напої разом із двома знайомими, місцевими мешканцями віком 27 та 29 років. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Через деякий час зловмисники зауважили, що їх товариш по чарці не подає ознак життя, і перенесли його тіло на балкон нежитлової будівлі,» - повідомив начальник Франківського відділу поліції підполковник поліції Олександр Кінах.

Призначено експертизи. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області