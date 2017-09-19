На Волині під час сварки дружина забила чоловіка на смерть

На Волині під час сварки дружина забила чоловіка на смерть

20:00 19.09.2017
На Волині під час сварки дружина забила чоловіка на смерть

У селищі Любитів Ковельського району дружина до смерті побила свого 44-річного чоловіка. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про смерть потерпілого надійшло до поліції сьогодні вранці. Правоохоронці з’ясували, що напередодні трагедії, ввечері, між чоловіком та дружиною виникла сімейна сварка. Під час шарпанини, 43- річна ковельчанка відібрала у чоловіка металевий совок та кілька разів ударила ним його по голові та інших частинах тіла.

Пізніше, 44-літній чоловік пішов до кімнати. Під ранок жінка помітила, що чоловік не подає ознак життя та викликала швидку. Медики констатували смерть потерпілого.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо оголошення жінці підозри в інкримінованому злочині та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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