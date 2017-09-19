На Волині бус під кермуванням молодика вилетів у кювет, є поранені

На Волині бус під кермуванням молодика вилетів у кювет, є поранені

21:30 19.09.2017
На Волині бус під кермуванням молодика вилетів у кювет, є поранені

На автодорозі в селі Нуйно Камінь-Каширського району автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» злетів у кювет. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

18-річний житель райцентру Камінь-Каширський, керуючи бусом «Mercedes Sprinter», ймовірно, не вправся з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП водій та двоє 17-річних пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Усіх трьох госпіталізували. Ще один 17-річний пасажир також отримав тілесні ушкодження, однак після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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