Поліція Вінниччини розшукує свідків ДТП, в якій травмувався мотоцикліст

18 вересня в місті Вінниці автомобіль «Renault Lаguna» зіткнувся з мотоциклом. У результаті аварії мотоцикліст та його пасажир отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Працівники поліції звертаються за допомогою до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що стосується даної автопригоди.

Аварія сталась близько 22.00 години по вулиці Пирогова.

За попередніми даними слідства, 23-річний водій автомобіля «Renault Lаguna» на іноземних номерах, виконуючи маневр лівого повороту, зіткнувся з мотоциклом «Kawasaki».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 23-річний водій та 20-річний пасажир двоколісного транспортного засобу госпіталізовані до хірургічного відділення Вінницької лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство. Поліція звертається за допомогою до можливих свідків аварії. Якщо Вам щось відомо про обставини ДТП, повідомляйте за телефоном (067)901-73-17 або на спецлінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області