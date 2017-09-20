У Миколаєві 12-річна дитина отруїлась алкоголем

До Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення лікарні 12-річного хлопця з гострою алкогольною інтоксикацією.

Коли підліток, після надання необхідної медичної допомоги прийшов до тями, почав запевняти лікарів, правоохоронців та батьків, побоюючись гніву останніх, що нібито став жертвою невідомих осіб, які примусили його вжити рідину невідомого походження. Правоохоронці у присутності батьків поспілкувались з хлопцем, після чого він наважився розповісти, як все відбувалося насправді.

З’ясувалося, того дня постраждалий у компанії своїх товаришів - двох хлопців та трьох дівчат прийшли на територію одного з міських стадіонів. Вирішивши розважитись, молодики нібито попросили перехожого чоловіка придбати їм два паки портвейну, вживши який підліткові стало зле й він відправився додому, проте зміг дістатись тільки зупинки громадського транспорту, де і заснув.

Небайдужі громадяни, побачивши на лавці нетверезого хлопця викликали йому швидку медичну допомогу. На щастя, тепер життю та здоров’ю підлітка нічого не загрожує і він перебуває за місцем свого мешкання.

Поліцейські провели з постраждалим та його товаришами виховально-профілактичні бесіди щодо пагубного впливу на організм дитини алкоголю та тютюну й наголосили на недопущенні подібних вчинків у майбутньому. «Батьків неповнолітніх, за невиконання своїх обов’язків щодо виховання дітей, притягнуто до адміністративної відповідальності за ознаками ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначив старший інспектор ювенальної превенції СП Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції Дмитро Петровський.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області