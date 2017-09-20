На Прикарпатті поліція затримала серійного шахрая-іноземця

Працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області, затримано на території Закарпаття 40-річного громадянина Вірменіїї, який з 2011 року, нелегально перебуваючи на території України, вчиняв шахрайства у великих розмірах, стосовно мешканців Прикарпаття, Закарпаття, Дніпропетровщини та Рівненщини.

Крім того, він підозрюється в незаконному заволодінні транспортним засобом в Дніпродзержинську. За вчинення низки злочинів вказана особа перебувала у розшуку з серпня 2016 року. За цей період шахрай видурив у громадян біля 250 тисяч гривень.

Іноземець «кочував» з області до області, залишаючи за собою кримінальні сліди злочинів.

Чоловік влаштовувався на роботу у заклади громадського харчування, входив у довіру в колективі, а відтак, під приводом відкриття приватного бізнесу, видурював у колег гроші, позичаючи то нібито для придбання побутової техніки, то оформлення документації тощо. Проте «розвиток» приватного бізнесу так не і розпочинав, а через якийсь час зникав.

При позичанні грошей категорично просив кожного не розголошувати цю інформацію серед колег. Тож, про те, що іноземець ошукав майже усіх з ким працював ставало відомо, коли той несподівано зникав, нібито тимчасово, разом з їхніми грошима.

На підставі зібраних доказів стосовно підозрюваного суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому інкриміновано вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство у цій справі та встановлюється причетність фігуранта до інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франквській області