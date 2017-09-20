На Прикарпатті жінка звіряче вбила вже другого у своєму житті чоловіка

На Прикарпатті жінка звіряче вбила вже другого у своєму житті чоловіка

06:00 20.09.2017

Конфлікт зі смертельним наслідком стався у селі Приозерне Рогатинського району.

Після розпивання спиртного 53-річна місцева мешканка нанесла 22 ножових поранень братові співмешканця від яких 54-річний чоловік помер дорогою до лікарні.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи було встановлено, що 16.09.2017 близько 02:15 год., уродженка м. Львів, жителька с. Приозерне, 1964 р.н., раніше судима, перебуваючи місцем свого проживання, під час розпивання спиртних напоїв, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, діючи умисно, з метою позбавлення життя, схопила у руку кухонний ніж, яким нанесла серію ударів в область грудної клітки, шиї та живота рідному братові свого співмешканця 1963 р.н., жителю с. Приозерне, який в подальшому від отриманих тілесних ушкоджень помер в кареті екстреної медичної допомоги.

В скоєному підозрювана зізналась, її затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили підозру у вказаному злочині передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що жінка раніше була судима за скоєня у 2000 році убивства свого чоловіка, за яке відбувала шестирічний термін ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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