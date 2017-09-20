У Рівному поліція розслідує факт різанини на одному з ринків

17 вересня, в обідню пору до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Шевченка обласного центру невідома особа вдарила ножем чоловіка. За життя потерпілого наразі борються лікарі.

Поліцейські на місці події з’ясували, що о 12:20 при вході на територію продуктового ринку на вулиці Шевченка між 42-річним жителем селища Квасилів та невстановленим поки молодим чоловіком раптово виник конфлікт, під час якого невідомий ножем вдарив квасилівчанина.

Чоловіка із проникаючим пораненням черевної порожнини госпіталізували в торакальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські проводять розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області