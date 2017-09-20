У Дніпрі п’яний як чіп чоловік вирішив посидіти у чужому автомобілі

Близько 4-ї години ночі спецлінії 102 надійшло повідомлення від охоронця однієї з крамниць на проспекті Петра Калнишевського. Чоловік розповів, що невідомий розбив вікно автівки, яка стояла неподалік.

Патрульні вже за 2 хвилини були на місці події. Дійсно в автомобілі ВАЗ 2101 було розбите скло, а на задньому сидінні перебував невідомий. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні затримали його та запитали - навіщо він поліз до чужого авто?