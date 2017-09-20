Поліція Львівщини розшукує водія, який збив людину та втік з місця ДТП

На Львівщині водій травмував пішохода та втік з місця події.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди, прохання звернутися у найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативну лінію 102.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 вересня о 00.30 на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк в селі Ременів, Кам’янка-Бузького району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 19-річного жителя Кам’янка-Бузького району, який, рухаючись в попутньому напрямку по правій стороні автодороги, зупинився, щоб зав’язати шнурки кросівок. Водій після вчиненого втік з місця події.

Пішохода із «забоями грудної клітки, тазу та хребта» доставили у лікарню.

Правоохоронці встановлюють особу водія-втікача та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди або володієте інформацією щодо особи водія, який скоїв наїзд на пішохода, прохання звернутися у найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області