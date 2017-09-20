У Києві судитимуть банду неповнолітніх нападників на магазини

Майже місяць група нападників тримала у страху продавців магазинів на Борщагівці.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронці затримали п’ятьох неповнолітніх фігурантів та організатора злочинної групи.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко, після вчинення першого нападу найстаршому з них виповнилося 18 років - саме він організував своїх знайомих на вчинення розбоїв та вказував їхні ролі. Місця збору були заздалегідь обумовлені, «керівник» кожному конкретно надавав чіткі інструкції.

До магазину заходили двоє чи троє учасників, а інші чекали на вулиці. При цьому вони не давали іншим покупцям зайти до торговельного закладу. Із собою завжди брали ножі, в деяких випадках був пістолет і електрошокер.



«Перший напад вони скоїли наприкінці серпня, коли, погрожуючи ножем продавцю продуктового магазину, забрали виручку із каси. Наступний епізод скоїли за таким же сценарієм. Втрете продавця притисли до холодильника і погрожували фізичною розправою», - повідомив Володимир Ткаченко. Наступного разу взяли «на справу» травматичний пістолет. Саме із цим пістолетом вони намагалися пограбувати ще один магазин, але продавець, яка в той час різала сосиски, із ножем в руках пішла на нападника. Хлопець не наважився застосувати зброю, кинув її і втік із місця. Правоохоронці вилучили пістолет і направили на експертизу.«Останнього разу продавця вдарили електрошокером. А коли втікали - ми їх затримали. Потерпілі під час проведення слідчих дій вказували на нападників. Загальна сума, якою заволоділи завдяки розбійним нападам, становить близько 30 тисяч гривень», - зазначив керівник Святошинського управління поліції.



Слідчим відділом проводилося досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На теперішній час воно закінчено і матеріали направлено до суду.

За санкцією цієї статті підліткам та їхньому ватажку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«Найактивнішого учасника групи ми тривалий час розшукували, адже він переховувався від слідства та суду.Саме тому матеріали відносно нього були виділені в окреме кримінальне провадження. Зараз він надає свідчення у суді», - додав Володимир Ткаченко.