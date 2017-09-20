У Києві луганчанина судитимуть за смертельну ДТП на викраденому авто

20 липня 2017 року о 15:33 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Борщагівській біля автомийки автомобіль «BMW» збив пішохода.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Розслідуючи дорожньо-транспортну пригоду, правоохоронці встановили, що водій – учасник автопригоди – приблизно за годину до події на проспекті Відрадному незаконно заволодів «BMW», скориставшись ключами, які власник залишив у салоні.

Начальник слідчого відділу Головного управління Національної поліції у м. Києві Анатолій Андросович зазначив:

«30-річний уродженець Луганської області сів за кермо викраденого автомобіля, не маючи водійських прав, рухався містом зі швидкістю близько 110 кілометрів за годину. Під час зміни напрямку руху він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, збив 37-річного уродженця Чернівецької області і зіткнувся із будівлею автомийки. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події».

Водій після аварії навіть не спробував надати першу медичну допомогу пораненому, не викликав лікарів, натомість спробував втекти. Але йому завадили свідки події, затримали зловмисника та передали поліцейським. Також слідчі встановили, що він раніше судимий за вчинення майнових злочинів. За рішенням суду на час слідства чоловіка арештували без можливості внесення застави.

Луганчанина обвинувачують у вчиненні правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідче управління київської поліції направило матеріали кримінального провадження до прокуратури м. Києва, а обвинувальний акт – до Солом’янського районного суду м. Києва.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві