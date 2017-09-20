Підозрюваного у вбивстві затримала на блокпосту поліція Харківщини

На блокпосту поліція затримала чоловіка, який скоїв вбивство та рік переховувався від правосуддя.

Чоловік заздалегідь спланував вбивство, а потім переховувався у різних містах України.

18 жовтня минулого року в орендованій квартирі на Салтівці в Харкові було виявлено тіло 41-річного чоловіка з ножовими пораненнями.

Слідчим відділом Київського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



В ході оперативно-слідчих дій вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився 39-річний чоловік, який винаймав декілька квартир під різними іменами. На одній з них був вилучений одяг постраждалого зі слідами крові та інші речові докази. Встановити одразу його місцеперебування не виявилось можливим. Повідомлення про підозру було вручено батькові 39-річного чоловіка.

Пошуки зловмисника не припинилися і днями на блокпосту в Запорізькій області місцева поліція затримала підозрюваного. Після чого його було передано харківським працівникам поліції.



Як пояснив підозрюваний, мотивом злочину стало бажання вбити. Квартиру він орендував саме з цією метою. Жертву він знайшов через оголошення, за яким потерпілий шукав роботу. Заманивши чоловіка в орендовану квартиру під приводом перевезення меблів, він завдав жертві ножові поранення та зник.



На даний момент суд заарештував підозрюваного, тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

