У Дніпрі патрульні затримали злодія, який вчинив бійку заради грабунку
У Дніпрі патрульні затримали злодія, який вчинив бійку заради грабунку
Близько 13-ї години спецлінії 102 надійшло повідомлення про пограбування на вулиці Ростовській. Патрульні одразу прибули за вказаною адресою.
На місці події вони виявили заявника, який повідомив, що на нього напав малознайомий чоловік. Під час бійки він відібрав у потерпілого телефон, сумку з грошима та зірвав з шиї ланцюжок.
Патрульні разом із заявником стали оглядати прилеглу територію та опитувати перехожих. Люди повідомили, що бачили чоловіка, схожого за прикметами на ймовірного нападника, а також повідомили його місце проживання.
Інспектори викликали співробітників карного розшуку. Разом із ними патрульні затримали чоловіка у нього вдома. Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу. Під час поверхової перевірки у 32-річного громадянина виявили гроші потерпілого та телефон.
Підозрюваного у пограбуванні затримали та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділку поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра