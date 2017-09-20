У Дніпрі патрульні затримали злодія, який вчинив бійку заради грабунку

Близько 13-ї години спецлінії 102 надійшло повідомлення про пограбування на вулиці Ростовській. Патрульні одразу прибули за вказаною адресою.

На місці події вони виявили заявника, який повідомив, що на нього напав малознайомий чоловік. Під час бійки він відібрав у потерпілого телефон, сумку з грошима та зірвав з шиї ланцюжок.

Патрульні разом із заявником стали оглядати прилеглу територію та опитувати перехожих. Люди повідомили, що бачили чоловіка, схожого за прикметами на ймовірного нападника, а також повідомили його місце проживання.