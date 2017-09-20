На Кіровоградщині чоловік кинувся на жінку з кулаками, та схопилася за ніж

Напередодні ввечері до Вільшанського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера районної лікарні про те, що за допомогою з ножовим пораненням звернувся 41-річний житель одного з сіл.

Попередньо поліцейські встановили, що тілесні ушкодження громадянину нанесла його 37-річна дружина. За її поясненням, чоловік повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння і почав з’ясовувати стосунки за допомогою кулаків. У розпалі сварки ображена жінка схопила ножа та ударила ним чоловіка.

Незважаючи на поранення, потерпілий зміг самостійно дістатися до лікарні.

Із місця події поліцейські вилучили ножа та одяг потерпілого зі слідами, схожими на кров. Слідчі дії нині тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області