На Херсонщині 42-річного чоловіка ледь не зарубали на смерть сапкою

У чергову частину Скадовського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні, що туди доставлено 42-річного жителя одного з сіл району. У нього діагностували рублену рану голови. Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його 31-річний кум, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Потерпілий з дружиною напередодні прийшли в гості до родини кума. Компанія вживала алкогольні напої. Під час застілля дружини між собою посварились. В їх конфлікт втрутились чоловіки. Господар будинку покликав кума на вулицю з’ясувати стосунки. Між чоловіками виникла бійка, в ході якої власник будинку схопив сапку та вдарив кума по голові. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, стан його здоров’я тяжкий.

За словами начальника Скадовського відділення поліції Олексія Пешкова, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження" (карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області