На Донеччині затримано водія-втікача, через якого загинув 17-річний юнак

Трагедія сталася в м. Курахове, по проспекту Запорізькому, неподалік автовокзалу.

Після повідомлення про ДТП правоохоронці негайно розпочали комплекс розшукових заходів та ввели в дію план «Перехоплення». Менше ніж за годину зловмисник був встановлений та затриманий.

За попередніми даними, він знаходився у стані сп’яніння. Його жертві наступного тижня мало виповнитися 18 років.



Працюючи зі свідками, правоохоронці встановили приблизну марку, колір автомобіля та напрямок руху водія. Окрім того, інспектори з безпеки дорожнього руху виявили на узбіччі лобове скло зі слідами крові, на якому також знаходився страховий талон з вказанням реєстраційного номеру транспортного засобу, що звузило територію пошуків.

В результаті оперативно-розшукових заходів вже за півгодини поліцейські затримали водія за місцем мешкання у Красногорівці. Зібравши всі докази, правоохоронці змогли встановити обставини події.

З’ясувалося, того вечора, близько 19:20, 42-річний чоловік рухався на автомобілі «ВАЗ-2106» з боку автовокзалу. Тим часом, 17-річний кураховчанин рухався попереду у попутному напрямку. За попередніми даними, водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння і скоїв наїзд на хлопця. Від отриманих травм той помер на місці.

Наразі зловмисник дає свідчення про обставини ДТП, слідчим управлінням області його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, та готується клопотання до суду щодо обрання відносно водія запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області