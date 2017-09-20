Прокуратура Донеччини розслідує факт приховання злочину поліцейськими

Установлено, що 14 вересня, близько 22:00, біля зупинки громадського транспорту у м. Покровську невстановлені особи заподіяли тілесні ушкодження 36-річному чоловіку та заволоділи його грошовими коштами у сумі 16 тис грн.

Потерпілий звернувся до поліції, однак за вказаним фактом слідчим відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, натомість інформація про скоєний злочин, що надійшла через call-центр 102, була розглянута відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

У зв’язку з цим громадянин звернувся до Красноармійської місцевої прокуратури, де і розповів про обставини скоєного відносно нього злочину.

На підставі звернення потерпілого, прокурором розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений групою осіб) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, за фактом приховування злочину працівником правоохоронного органу місцевою прокуратурою матеріали направлено до Слідчого управління прокуратури Донецької області для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 396 КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області