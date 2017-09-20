На Полтавщині апеляція не допомогла нелюду, який вбив сина на очах матері
На Полтавщині апеляція не допомогла нелюду, який вбив сина на очах матері
Колегія суддів апеляційного суду Полтавської області залишила без задоволення апеляційну скаргу полтавця, який, звільнившись за «законом Савченко», через 7 місяців убив 28-річного чоловіка на очах у її матері, повідомив прокурор відділу прокуратури області Володимир Живило.
Наприкінці лютого 2016 року, звільнившись за «законом Савченко», через 7 місяців неодноразово судимий 24-річний полтавець знову вчинив злочин, за який отримав довічне позбавлення волі.
«Трагедія сталася 5 жовтня 2016 року у провулку Смирнова. Поблизу одного з будинків зловмисник побачив 28-річного місцевого мешканця, який повертався з роботи. Швидко одягнувши маску та рукавиці, нападник підбіг до потерпілого і кілька разів вдарив його кулаком по голові. На крики про допомогу прибігла мати останнього. Жінка стала просити зловмисника не чіпати сина, проте він витягнув ніж і завдав ним молодому чоловікові не менше 7 ударів, які виявилися несумісними із життям. Здобиччю полтавця став золотий ланцюжок вартістю 7 тис. грн.», - розповів подробиці справи прокурор відділу прокуратури області Володимир Живило, який підтримував обвинувачення в суді.
За інформацією прокурора, бійку на вулиці з вікна квартири побачив дільничний інспектор поліції. Він викликав підмогу і спустився вниз. Коли правоохоронці наздогнали полтавця, останній став погрожувати їм ножем, проте був затриманий.
За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області