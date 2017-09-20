На Миколаївщині чоловіка судитимуть за безглузде вбивство брата

За належного процесуального керівництва Первомайської місцевої прокуратури слідчими поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням 51-річної жителя села Кінецьпіль Первомайського району в вчиненні умисного вбивства свого 47-річного брата.

Трагедія сталася у червні 2017 року у селі Кінецьпіль Первомайського району. Двоє братів, проживаючи разом, систематично вживали спиртні напої. Під час чергового такого відпочинку, не змогли поділити оковиту. Чоловік схопив кухонний ніж та наніс потерпілому удар в область лівої частини грудної клітки. Від цього одразу ж настала смерть потерпілого.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

На даний час справа перебуває на розгляді Первомайського міськрайонного суду.

За статистичними даними, з початку року на території області кількість злочинів вчинених у стані алкогольного сп’яніння збільшилась на 28,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 219 до 281).

Пияцтво, наркоманія, токсикоманія є тим соціальним злом, що прямо пов'язане зі злочинністю. Зловживання спиртними напоями, як і наркотичними чи іншими одурманюючими речовинами, знижує самоконтроль людини, розвиває моральну нестійкість, корисливі й агресивні мотиви, у неї з'являється нерозбірливість у виборі засобів для досягнення різних антисоціальних цілей. Мозок людини, отруєний такими речовинами, завжди дає негативні збої у своїй діяльності.

З огляду на підвищену небезпеку, стан сп’яніння відповідно до п. 13 ст. 67 КК України є обтяжуючою обставиною при призначенні покарання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області