Затриманому за зґвалтування 70-річної жінки повідомлено про підозру

Затриманому за зґвалтування 70-річної жінки повідомлено про підозру

11:42 20.09.2017
Затриманому за зґвалтування 70-річної жінки повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) КК України.

Встановлено, що 43-річний чоловік, будучи раніше судимим, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вночі прийшов до будинку 70-річної жительки одного із сіл Баришівського району.

В подальшому, зловмисник проник до кімнати потерпілої та  долаючи її опір, зірвав з останньої одяг та  поваливши на ліжко, тримаючи в положенні на спині, погрожуючи фізичною розправою, вчинив над останньою численні насильницькі статеві акти.

Завдяки вжитим заходам ґвалтівника затримано у порядку статті 208 КПК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, за вказаний злочин чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області 

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