У Рівному суд заарештував підозрюваного у вбивстві літньої жінки

За результатами судового розгляду клопотання слідчого, погодженого із Рівненською місцевою прокуратурою, 34-річному чоловіку, який підозрюється у вбивстві пенсіонерки, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як вже повідомлялося, тіло 74-річної жительки обласного центру було виявлено 13 вересня 2017 року у її ж помешканні з наявними тілесними ушкодженнями в області голови. З’ясувалося, що травми, несумісні з життям їй наніс сусід, який проживає у тому ж багатоповерховому будинку поверхом вище.

Відомо, що чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочин було оперативно розкрито.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (за ч. 1 ст. 115 КК України) триває. Його хід перебуває на контролі Рівненської місцевої прокуратури.

Довідково: за вказаний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області