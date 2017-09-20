У Дніпрі патрульні затримали нелюда за звіряче побиття жінки

Близько 13-ї години дня спецлінії 102 надійшов виклик – бійка на вулиці Надії Алексеєнко. Патрульні одразу прибули на місце події. Там вони виявили жінку з численними забоями. З нею працювала швидка допомога, яку викликали небайдужі громадяни.

Очевидці події вказали поліцейським на громадянина, який причетний до побиття громадянки. Чоловіка затримали. Той розповів, що з потерпілою в нього виникла сварка.

Громадянина поліцейські доставили до Чечелівського відділку поліції для з’ясування усіх обставин.

Жінку швидка госпіталізувала до лікарні. За попереднім діагнозом, в неї розрив селезінки.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра