На Львівщині під час ДТП за участі мотоцикла поранені двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 21:30 поблизу села Рудники, Миколаївського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоцикла «Ява», 27-річний мешканець Миколаївського району, скоїв наїзд на причіп автомобіля «Рено Мастер», який стояв на узбіччі дороги під керуванням 37-річного жителя Івано-Франківської області.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста та його пасажира, 29-річного мешканця Миколаївського району, без свідомості доставлено в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області