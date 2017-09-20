На Львівщині під час ДТП за участі мотоцикла поранені двоє людей

На Львівщині під час ДТП за участі мотоцикла поранені двоє людей

22:30 20.09.2017
На Львівщині під час ДТП за участі мотоцикла поранені двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 21:30 поблизу села Рудники, Миколаївського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоцикла «Ява», 27-річний мешканець Миколаївського району, скоїв наїзд на причіп автомобіля «Рено Мастер», який стояв на узбіччі дороги під керуванням 37-річного жителя Івано-Франківської області.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста та його пасажира, 29-річного мешканця Миколаївського району, без свідомості доставлено в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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